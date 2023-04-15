ضبط 319 متهما في 290 قضية مخدرات وتنفيذ 85115 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 290 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 319 متهما ضُبط خلالها التالي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 122,109 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 38,350 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 21,035 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5,050 كيلو جرام.

كمية من مخدرالإستروكس وزنت 3,300 كيلو جرام.

كمية من مخدرالشابو وزنت 3,030 كيلو جرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,367 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 535 جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 470 جرام.

عدد 3330 قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:

ضبط 148 قطعة سلاح نارى بحوزة 123 متهم .. وذلك على النحو التالى:

15 بندقية آلية.

23 بندقية خرطوش.

طبنجة.

109 فرد محلى.

461 طلقة مختلفة الأعيرة .

20 خزينة متنوعة.

213 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 85115 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

342 حكم جناية.

27115 حكم حبس جزئى.

4516 حكم حبس مستأنف.

42464 حكم غرامة.

10678 مخالفة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين:

ضبط 27 متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة:

ضبط 17 متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة :

ضبط 263 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط 21830 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:

فحص 60 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.