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ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:55 م | الخميس 13 أبريل 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الآتى :-

ضبط ( سائق – مقيم بمحافظة الإسماعيلية ) حال إستقلاله سيارة أجرة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,5 كيلو جرام – هاتفى محمول)  وبمواجهته إعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص " محدد " بقصد توصيلها لشخص آخر مقابل مبلغ  مالى .

 

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما إعترف أحدهما بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وأضاف بإقتصار دور المتهم الآخر على توصيله دون علمه بحيازة مواد مخدرة .. وبمواجهة المتهم الآخر نفى علمه بحيازة الأول للمواد المخدرة .

 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,631,000 مليون جنيه).

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع