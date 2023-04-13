ضبط 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الآتى :-

ضبط ( سائق – مقيم بمحافظة الإسماعيلية ) حال إستقلاله سيارة أجرة ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22,5 كيلو جرام – هاتفى محمول) وبمواجهته إعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص " محدد " بقصد توصيلها لشخص آخر مقابل مبلغ مالى .

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) حال إستقلالهما سيارة قيادة أحدهما .. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما إعترف أحدهما بقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وأضاف بإقتصار دور المتهم الآخر على توصيله دون علمه بحيازة مواد مخدرة .. وبمواجهة المتهم الآخر نفى علمه بحيازة الأول للمواد المخدرة .

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,631,000 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.