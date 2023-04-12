«الداخلية» تضبط كمية من المواد المخدرة في حملات على عدة مناطق بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، أثناء استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

ونجح رجال الشرطة، في ضبط شخصين وسيدة حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت 2 كيلوجرام، وكمية لمخدر الكوكايين، وكمية لمخدر الهيروين، وعدد من أقراص عقار الاكستازي المخدر، ومواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة، وميزان حساس، و14 فيزا كارت، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة نقل ملكه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,3 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول، وجرى ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وملك والدته، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,5 كيلوجرام، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

وأسفرت الحملات عن ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة المقطم وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 6 كيلوجرامات، وعدد من الأقراص المخدرة لعقار التامول، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.