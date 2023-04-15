الأمن يستجيب لاستغاثة شخص بالساحل قريبته المسنة لا ترد على الهاتف: صحتها جيدة

تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص، بأنه حاول التواصل مع قريبته ربة منزل مسنة عبر الهاتف المحمول إلا أنها لم تتجاوب.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتمّ مساعدته والتوجه لمسكنها، وتم فتح باب الشقة بمعرفة القوات في حضور أهليتها، وتبين أنها سيدة مسنة وأنها على قيد الحياة وبحالة جيدة ولا يوجد بها ثمة إصابات ولم تتجاوب معه نظراً لكبر سنها ومعاناتها من أمراض الشيخوخة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعي والإنساني بكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كل البلاغات ذات الطابع الإنساني.