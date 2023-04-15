مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في تصادم سيارتين على طريق «القاهرة- الفيوم»

لقي شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، وأصيب 6 آخرون، صباح اليوم السبت، جراء وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى أجرة على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، بدائرة مركز شرطة سنورس.

حادث تصادم مروّع

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بوقوع حادث تصادم مروّع على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي بدائرة مركز سنورس، ووجود متوف ومصابين.

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، والذي وقع أمام مدخل مدينة سنورس على طريق «القاهرة- الفيوم»، وتبينّ مصرع شخص في العقد الرابع من العمر، وإصابة 6 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم، وتقديم العلاج اللازم لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لتشييعه إلى مثواه الأخير فور الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.