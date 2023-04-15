تفاصيل حبس متهمين بسرقة متعلقات المواطنين في شوارع القاهرة

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين متهمين بخطف وسرقة متعلقات المواطنين في شوارع القاهرة من خلال استقلالهما دراجة نارية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث بالانتهاء سريعاً من التحريات حول الواقعة، مع التحفظ على المسروقات المضبوطة.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس الجمعة، القبض على متهمين بسرقة متعلقات المواطنين في شوارع القاهرة من خلال أسلوب الخطف، وكشفت التحريات عن أن المتهمين مقيمان في محافظة القليوبية، وجرى القبض عليهما في منطقة الزاوية الحمراء أثناء استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية.

اعتراف المتهمين بوقائع السرقة

واعترف المتهمان بتفاصيل وقائع السرقة وبتكوينهما لتشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين في الشوارع بأسلوب الخطف والمغافلة، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على المسروقات المضبوطة بحوزتهما.

العقوبة القانونية المنتظرة

وعن العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمان بسرقة متعلقات المواطنين في الشوارع بالقاهرة بأسلوب الخطف، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنه حسب ما نصت عليه المادتين رقمي 317 و318 من قانون العقوبات، فإن العقوبة القانونية سوف تصل إلى الحبس، وهذا في حال إن لم تقترن جريمة السرقة بظروف مشددة أخرى.