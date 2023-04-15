ضبط شخصين بتهمة النصب على راغبي التعاقد على وحدات سكنية بالنزهة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين أحدهما مطلوب التنفيذ عليه في 97 حكما قضائيا بإجمالي 187 سنة حبس، مقيمان بدائرة قسم شرطة النزهة، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضية نصب، حال استقلالهما سيارة مستأجرة، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تعاقدهم على وحدات سكنية.

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنهما متخذان من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي، وكذا الترويج له من خلال صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتم بإرشاد أحدهما ضبط (4 أختام خاصة بمزاولة نشاطهما الإجرامي - عدد من الملفات بداخلها عدد من الشيكات المحررة لأشخاص غير معلومين- بعض العقود- جهاز لاب توب)، وأضافا بارتكابهما 3 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهما بالنصب عليهم.