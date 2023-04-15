«الداخلية» تكشف حقيقة تعذيب مواطن لكلب أعلى عقار في دار السلام: «بيدربه»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمناً قيام شخص بالتعدي على كلب أعلى سطح أحد العقارات بالقاهرة.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد المذكور، وتبين أنَّه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه كان يدرب الكلب المُشار إليه وليس تعذيبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.