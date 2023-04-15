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«الداخلية» تكشف حقيقة تعذيب مواطن لكلب أعلى عقار في دار السلام: «بيدربه»

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:50 ص | السبت 15 أبريل 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمناً قيام شخص بالتعدي على كلب أعلى سطح أحد العقارات بالقاهرة.

وبالفحص ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد المذكور، وتبين أنَّه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه كان يدرب الكلب المُشار إليه وليس تعذيبه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار