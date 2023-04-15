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«الداخلية» تنفي شائعات الجماعة الإرهابية بشأن الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب:

محمد بركات
02:02 ص | السبت 15 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار المصدر إلى أن تلك القناة سبق لها الادعاء بمحاولة انتحار أحد النزلاء من عناصر الجماعة الإرهابية داخل المركز، وهو ما تم تكذيبه من قبل أسرة النزيل، مما يؤكد اختلاقها تلك الادعاءات في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للتغطية على فشلها في التأثير على الرأي العام والانقسامات داخل صفوفها.

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