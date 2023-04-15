«الداخلية» تنفي شائعات الجماعة الإرهابية بشأن الأوضاع في مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، حول الأوضاع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار المصدر إلى أن تلك القناة سبق لها الادعاء بمحاولة انتحار أحد النزلاء من عناصر الجماعة الإرهابية داخل المركز، وهو ما تم تكذيبه من قبل أسرة النزيل، مما يؤكد اختلاقها تلك الادعاءات في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للتغطية على فشلها في التأثير على الرأي العام والانقسامات داخل صفوفها.