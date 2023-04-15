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«الداخلية»: ضبط 65 طربة حشيش مع تاجر مخدرات في شمال سيناء

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:08 م | السبت 15 أبريل 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة، فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش) وبحوزته (عدد 65 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (350 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع