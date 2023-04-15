«القوى العاملة» تطلق المرحلة الثانية من مبادرة «سلامتك تهمنا» بالإسكندرية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، بشأن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة، بمنشىت القطاع الخاص بالمحافظة ، حيث أفاد التقرير أنه تم عقد فعاليات المبادرة بمقر شركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

وقالت وزارةالقوى العاملة في بيان اليوم ، إن حسن شحاته وزير القوى العاملة ، وجه مديري المديريات في جميع محافظات الجمهورية بالاهتمام ، بعقد ندوات التوعية للعاملين ، وتفعيل مبادرات السلامة والصحة المهنية ، مشيرة الى اهتمام الحكومة المصرية ، بالتركيز على التوعية و نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والحفاظ على أرواح العمال وممتلكات المنشآت .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالأسكندرية في تقريره للوزارة ، أنه تم مناقشة مفهوم وتاريخ السلامة والصحة المهنية، وكيفية إعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت فضلاً عن التوعية بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية و الميكانيكية والبيولوجية والسلبية وكيفية إعداد خطة طواريء للتصرف في أي حالة طوارىء تتعرض لها المنشأة.

وأضاف مدير المديرية أنه قد شارك في الندوة 45 من العاملين بالشركة وجهاز السلامة والصحة المهنية ، والقي الندوة المهندسة بسمه مصطفى مفتش السلامة والصحة المهنية بمنطقة وسط ، بحضور مسئولى الشركة.