«القوى العاملة» توفر 90 فرصة عمل للشباب في الإسماعيلية والشرقية

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان اليوم السبت، توفير 90 فرصة عمل بفروع شركة «أمان» لتمويل المشروعات في محافظتي الشرقية والإسماعيلية، للعمل بوظيفة أخصائي مسؤول ائتمان، ومسؤول مبيعات، وذلك للشباب من الجنسين، وبراتب يبدأ من 3000 جنيه، إضافة إلى الحوافز والبدلات، وتأمين صحي واجتماعي، وتأمين على الحياة، على أن تُعقد المقابلات الشخصية بمقار الشركة في المحافظتين.

التنسيق مع «أمان» لتوفير فرص عمل للشباب

وأوضحت هبة أحمد، المدير العام للإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، أنه تم التنسيق مع شركة «أمان» لتمويل المشروعات، لتوفير تلك الفرص للشباب من أبناء محافظتي الإسماعيلية والشرقية، حيث تم توفير 40 فرصة وظيفة مسؤول ائتمان و10 مسؤول مبيعات بفرع الشركة بالاسماعيلية، و40 فرصة بفرع الشركة الموجود في محافظة الشرقية للعمل بوظيفة مسؤول ائتمان، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 35 سنة ويشترط الخبرة في تلك المجالات.

برامج تدريبية للشباب المتقدمين لفرص العمل

وأضافت المدير العام، أنه تم التوافق مع الشركة على توفير برامج تدريبية للشباب المتقدمين للحصول على الفرص المتاحة، معتمدة من «أمان أكاديمي» والغرف التجارية الأمريكية تؤهلهم للعمل بتلك الوظائف، مشيرة إلى أنه يتم عقد المقابلات الشخصية مع الراغبين يوم الثلاثاء المقبل، 18 أبريل الجاري، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا بفرع الشركة بالإسماعيلية، وعنوانه 30 شارع نجيب محفوظ، أرض الأندية، ويوم الأربعاء 19 أبريل بفرع الشركة بالشرقية، وعنوانه الزقازيق، القومية، شارع طلبة عويضة، أعلى «نورماندي للاحذية».