«القوى العاملة» تعقد ندوات في بورسعيد لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بشأن تنظيم زيارة ميدانية وورشة عمل لـ26 منشأة، بحضور 70 من ممثلي المنشآت، قام بها مكتب عمل بورفؤاد، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للعمال في مواقع العمل المختلفة حول حقوقهم وواجباتهم التي نص عليها القانون، وذلك لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

تقديم أفضل الخدمات العمالية

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، عن تلقيها تقرير من عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أوضح فيه أن مكتب عمل بورفؤاد متعدد الأنشطة نظم زيارة ميدانية مكثفة قامت بها فاتن صالح مديرة المكتب، ومصطفي عثمان مدير إدارة الموارد البشرية، وأحمد صلاح، وطارق حلمي مدير الادارة المالية وتم خلال الزيارة التأكيد على دور الوزارة، ورسالتها في دعم وتوعية طرفي العمل والإنتاج والتأكيد على ضرورة الحفاظ على صالح العمالة المصرية الأكفاء ورعايتها وتقديم أفضل الخدمات العمالية لهم، بحضور محمود طه السقا وكيل المديرية، ولمياء محمود مدير ادارة الرعاية، وهبه محمد نجيب مفتش علاقات العمل،وهبه مسعد محمد مفتش علاقات العمل.

كيفية التعامل مع تفتيش مكتب العمل

وأضاف مدير المديرية، أنه تم خلال ورشة العمل التي عُقدت خلال الزيارة تقديم محاضرة من مدير مكتب العمل تناولت شرح أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وضوابط وإجراءات التفتيش العمالي بالمنشآت وكيفية التعامل مع تفتيش مكتب العمل، وضمانات وإجراءات التحقيق مع العاملين ومساءلتهم والتطرق لمستجدات أحكام تشغيل النساء وعمالة الطفل.

وبعد المحاضرة عُقدت ورشة عمل عن حقوق العمال في حالات التشغيل الإضافي والتشغيل في أيام الاعياد الرسمية والراحات الأسبوعية، وكيفية إعداد السجلات المختلفة والسند القانوني لكلِ منها، وكيفية استيفاء الملفات وما يحتاج مفتش العمل الاطلاع عليه أثناء زيارته، وذلك بهدف إعداد كوادر بشرية بالمنشآت تكون قادرة على التدقيق الذاتي والمراجعة الداخلية الوقائية بالمنشآت في مجال تفتيش العمل.