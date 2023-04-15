ضبط سلع تموينية قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأستاذه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور على التجار التموينيين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون.

تشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية

تنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت مديرية تموين الشرقية بتشكيل حملة مكبرة من الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية بالاشتراك مع إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة حيث توجهت الحملة إلى فرع جملة انشاص الرمل مركز بلبيس لمراجعة الأرصدة الفعلية بالأرصدة الدفترية وجدت مطابقة وباستكمال عملية التفتيش علي بعض التجار بناحية إنشاص.

محاضر الحملة التموينية

وأسفرت حملة التموين التفتيشية عن تحرير المحاضر الآتية:

- محضر رقم 6269 لسنة 2023 جنح بلبيس ضد «ب.أ.م» تاجر تموين بناحية إنشاص مركز بلبيس لتصرفه في سلع تموينية بمقدار 9702 جنيه.

- محضر رقم 6270 لسنة 2023 جنح بلبيس ضد «ح.ع.م» تاجرة تموينية بناحية إنشاص لتصرفها في سلع تموينيه بمقدار 4500 جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.