«التموين»: ضبط ‏‏150 طن أرز شعير في مخزن بالبحيرة

تشن مديريات التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، حملات مستمرة على مواقع التخزين التي تقوم بحجب الأرز عن التداول، وذلك لمنع احتكار أو تخزين الأرز ‏الأبيض أو الشعير.

وزير التموين يتلقى تقريرا بشأن الحملات الرقابية

وتلقى الدكتور علي المصيلحي، تقريرًا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، بشأن موقف تسيير الحملات الرقابية، وضبط منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التداول والتوريد.

وأشار التقرير إلى ضبط مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، ‏‏150 طن أرز شعير بأحد المخازن في الدلنجات، وجرى التحفظ عليها.

وأوضح أن ‏مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة تسيير حملات علي ‏المخازن وكذلك المضارب للتأكد من التزامهم بضوابط العمل، وكذلك حصر الكميات الموردة أولا بأول.

تنظيم تداول الأرز الأبيض ‏والشعير

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة ‏أحمد كمال، بأن وزير التموين، أصدر توجيها وزاريا الأسبوع الجاري لتنظيم تداول الأرز الأبيض ‏والشعير وكذلك السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز ‏الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، بالإضافة إلى حرية تداول ‏ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات، مع تشديد الرقابة للتأكد من ‏الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن ومد تسليم الإخطارات ‏المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار ‏والمضارب وغيرهم حتى 25-12-2022، ومد موسم التوريد حتى منتصف ‏يناير 2023 ‏