«التموين»: ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير في 4 محافظات
كتب:
وفاء الصعيدي
07:11 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع، حول موقف تسيير الحملات الرقابية في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التوريد والتداول.
وأشار التقرير إلى ضبط عدد من المخازن كان بها تجميع أرز الشعير بإجمالي كمية 150 طن بمحافظة دمياط، وفي الدقهلية جرى تحرير 70 محضر للمزارعين الممتنعين عن التوريد بعد إنذارهم بإجمالي كمية 220 طن أرز شعير، بالإضافة إلى ضبط 2 مخزن بإجمالي 26 طن أرز شعير،.
وفي محافظة كفر الشيخ ضبط 3 مخازن أرز شعير بإجمالي كمية 94 طنا، وجرى حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء، وبالشرقية ضبط 133 طن أرز شعير كانت مخبأة بغرض بيعها في السوق السوداء.
وأكد مديري المديريات أن كل هذه الضبطيات جرى إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وأشاروا إلى أن الحملات ستستمر يوميا لضبط محتكري السلع لإعادة التوازن في أسواق كل السلع، بناء على توجيهات الوزير.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزير أصدر توجيها وزاريًا الأسبوع الجاري، لتنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير وكذلك السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول وتخزين الأرز الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، بالإضافة إلى حرية تداول ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومد تسليم الإخطارات المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم حتى 25-12-2022، ومد موسم التوريد حتى 15 يناير 2023.