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«التموين»: ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير ‏في 4 محافظات

كتب:

وفاء الصعيدي
07:11 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
«التموين»: ضبط كميات كبيرة من الأرز الشعير ‏في 4 محافظات

تلقى الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع، حول موقف تسيير الحملات ‏الرقابية في ضوء قواعد العمل والمنظمة لموسم التوريد والتداول.

وأشار التقرير إلى ضبط عدد من المخازن كان بها تجميع أرز الشعير ‏بإجمالي كمية 150 طن بمحافظة دمياط، وفي ‏الدقهلية جرى تحرير 70 محضر للمزارعين الممتنعين عن ‏التوريد بعد إنذارهم بإجمالي كمية 220 طن أرز شعير، ‏بالإضافة إلى ضبط 2 مخزن بإجمالي 26 طن أرز شعير،.

وفي محافظة كفر الشيخ ضبط 3 مخازن أرز شعير بإجمالي ‏كمية 94 طنا، وجرى حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق ‏السوداء، وبالشرقية ضبط 133 طن أرز شعير كانت مخبأة ‏بغرض بيعها في السوق السوداء.

وأكد مديري المديريات أن كل هذه الضبطيات جرى إحالتها ‏إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ‏أصحابها، وأشاروا إلى أن الحملات ستستمر يوميا لضبط ‏محتكري السلع لإعادة التوازن في أسواق كل السلع، بناء على ‏توجيهات الوزير.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، بأن الوزير أصدر ‏توجيها وزاريًا الأسبوع الجاري، لتنظيم تداول الأرز الأبيض ‏‏والشعير وكذلك السماح للمضارب بحرية تدبير وتداول ‏وتخزين الأرز ‏الشعير داخل مضاربهم أو المخازن التابعة لهم، ‏بالإضافة إلى حرية تداول ‏ونقل الأرز الأبيض داخل وخارج ‏المحافظات مع تشديد الرقابة للتأكد من ‏الالتزام بالقوانين ‏والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومد تسليم الإخطارات ‏‏المقدمة من حائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين ‏والتجار ‏والمضارب وغيرهم حتى 25-12-2022، ومد موسم ‏التوريد حتى 15 يناير 2023.‏

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صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.