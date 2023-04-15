«أزهرية السويس» تناقش الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

وجه الدكتور مؤمن الهواري، رئيس المنطقة الأزهرية بالسويس، بتنظيم لجان الامتحان للفصل الدراسي الثاني وفق الضوابط المحددة من قطاع المعاهد الأزهرية، مع توفير جميع الكوادر اللازمة في كل معهد لضمان سير الامتحانات على أفضل وجه.

وناقش رئيس المنطقة الأزهرية بالسويس، استعدادات المنطقة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بمعاهد السويس، وكيفية تنظيم اللجان وفقاً للضوابط المحددة من قطاع المعاهد الأزهرية.

تنظيم مراكز التصحيح

وأكد الهواري على ضرورة انتهاء موجهي العموم من تنظيم مراكز التصحيح طبقا لتعليمات الامتحانات الواردة في هذا الشأن، وكذلك الانتهاء من وضع خطة متابعة الموجهين لمتابعة سير الامتحانات.

اجتماع تحضيري

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، بحضور الشيخ خالد أبو العلا، مدير الإدارة التعليمية، مع مديري المراحل الدراسية، ومدير الامتحانات، ومديرة الجودة، ومدير الأمن بالمنطقة، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.