7 شروط للالتحاق بوظيفة موجه في المنطقة الأزهرية بالسويس.. مطلوب خبرة 5 سنوات

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية حاجتها لشغل وظيفة موجه عام للعمل برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في عدد من التخصصات.

التخصصات المطلوبة

وأوضح بيان للإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية أن التخصصات المطلوب شغل الوظائف بها هى علوم شرعية و تربية اجتماعية بنين و تربية اجتماعية فتيات وتربية رياضية فتيات و رياضيات والعلوم وتربية فنية.

شروط شغل وظيفة موجه

وتضمن البيان أن الشروط الواجبتوافرها في المتقدم لشغل هذه الوظائف هي:

-الحصول على مؤهل تربوي عالي تربوى أو مؤهل عال فى التخصص.

- أن يكون المتقدم على درجة كبير معلمين.

- وأن يكون المتقدم قضى مدة بينية خمس سنوات فى درجة موجه أول.

- اجتياز الاختبارات التي تقيس المهارات العامة والتخصصية، والحصول على شهادة مزاولة الوظيفة المرقى لها.

- الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة.

- ألا يكون المتقدم تم توقيع عليه جزاء أكثر من 10 أيام لم يتم محوها.

- ألا يكون المتقدم محالاً إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد او الوقف عن العمل، وأن يكون على رأس العمل.