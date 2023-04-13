«الصحفيين» تعلن فتح باب الانضمام لعضوية اللجان والأنشطة المختلفة

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، فتح باب الانضمام لعضوية اللجان والأنشطة المختلفة، بهدف تطوير الأداء النقابي، والمشاركة في تقديم الخدمات النقابية للصحفيين.

لجان الأنشطة داخل نقابة الصحفيين

ولجان الأنشطة هي «الرعاية الصحية والاجتماعية، والمرأة، والنشاط، والشؤون العربية والخارجية، والتشريعية، والحج والعمرة، والإسكان، والخدمات والتكنولوجيا، وتطوير المهنة والتدريب، والحريات، والمعاشات، والاقتصادية، والثقافية والفنية».

وترسل طلبات الانضمام على البريد الإلكتروني للنقابة elsahfyeen@gmail.com أو رقم واتساب 01095469966، اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى الأربعاء المقبل، ويتولى رؤساء اللجان من أعضاء المجلس تحديد المواعيد المناسبة لعقد اجتماعات اللجان.