مبادرة من متطوعي علاج الإدمان للتوعية بخطر المخدرات: «افطر واكسب معلومة»

أطلق المتطوعون بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مبادرة تحت عنوان «افطر واكسب معلومة»، للعام الثاني، من خلال التواجد في الميادين العامة بالمحافظات المختلفة قبل موعد الإفطار، لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات.

وتتضمن مبادرة المتطوعين لدى صندوق مكافحة توزيع عصائر وتمور على الصائمين في أشكال عبارة عن «فوانيس رمضان» من ابتكار المتطوعين، ومعلومات عن أضرار تعاطى المواد المخدرة، وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان «16023» للحصول على الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

أضرار المخدرات والتدخين

كما تتضمن بعض المعلومات عن أضرار تعاطى المخدرات والتدخين، تحت شعارات «ابعد عن الدخان تعيش حياتك بأمان»، و«ابتسامة طفلك لا تطفئها بالمخدرات»، «وبلاش تجرب»، و«المخدرات وهم كبير»، وكذلك أيضا تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على نسيان الهموم وتنشيط الذاكرة والقدرة على العمل لفترات طويلة وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة.

تنفيذ برنامج وقائي توعوي لطلاب المدارس

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أكبر برنامج وقائي لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطي المواد المخدرة في الفصل الدراسي الحالي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويتضمن برنامج الوقاية من المخدرات، بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كل محافظات الجمهورية، من خلال استخدام أساليب وأنشطة إبداعية عن أضرار الإدمان، وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية ،أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطو المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان.