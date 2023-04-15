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رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس احتفال عيد القيامة اليوم

كتب:

مريم شريف
04:29 ص | السبت 15 أبريل 2023
الدكتور أندريه زكي - أرشيفية

الدكتور أندريه زكي - أرشيفية

تنظم الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم، احتفال عيد القيامة المجيد 2023، ويترأسه الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بمقر الطائفة الإنجيلية بمصر الجديدة.

ويشارك في الاحتفال الدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة، وقيادات الطائفة الإنجيلية وفريق الحياة الأفضل والمايسترو ناير ناجي والسوبرانو دينا إسكندر ومدرب الصوت شريف الضبع.

رئيس الإنجيلية يشارك في الاحتفال بخميس العهد 

وفي سياق آخر، شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في احتفال خميس العهد، بالكنيسة الإنجيلية بعين شمس، بمشاركة القس عيد صلاح، راعي الكنيسة، وبحضور النائب محمد الكومي، والنائب مصطفى النجار، من مجلس النواب المصري، عن دائرة عين شمس، وعدد كبير من القيادات السياسية والتنفيذية وشعب كنيسة عين شمس الإنجيلية.

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