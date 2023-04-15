«قيامة المسيح حياة وحرية» عظة أندريه زكي في احتفال الإنجيلية بعيد القيامة

تحتفل الكنيسة الإنجيلية، اليوم السبت، بعيد القيامة المجيد، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة والدينية ومجموعة من الوزراء.

وقال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في كلمته بعنوان «قيامة المسيح حياة وحرية»: «حينما نحتفل بعيد القيامة كثيرًا ما ننتقل سريعًا للقيامة دون التركيز على ما حدث يوم الجمعة العظيمة حينما مات السيد المسيح على الصليب، كذلك ننسى سريعًا ظلام وسكون يوم السبت، وكيف مر على محبِّي السيد المسيح وتلاميذه وأتباعه».

رئيس الإنجيلية: قيامة السيد المسيح توجد حولنا أشكال متعددة

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية أنَّه في كثير من الأحيان نظن أن قيامة السيد المسيح حدثٌ وقع في الماضي منفصلًا عن عصرنا الراهن. لكن في حقيقة الأمر توجد حولنا أشكال متعددة ومختلفة من الموت، وتوجد أيضًا فترات من الصمت المرعب تجتاح حياتنا تماثل الطريقة التي عاش بها أتباع السيد المسيح يوم السبت.

وأوضح رئيس الطائفة الإنجيلية أنَّ «هناك صور الموت التي نراها من حولنا، الموت الجسدي يفصلنا عن من نحبهم ومن نريد أن نبقى بالقرب منهم. كما أنه يسبب حزنًا وخوفًا كبيرين؛ لأننا لا نعرف متى سنموت أيضًا، ولقد عشنا هذه الخبرة المؤلمة بشكل خاص في أثناء انتشار وباء كورونا»، مضيفا أن معنى الموت لا ينحصر في مفهومه الجسدي فقط، بل نموت حينما نتوقف عن الرغبة بالحياة بداخلنا، وحينما نشعر بانعدام الهدف وفقدان الأمل واليأس من الحياة. وهذا الموت صعب للغاية، ويجتاح البعض من شبابنا بشكل خاص اليوم.

أندريه زكي: نحتفل في القيامة بحب جديد ورجاء جديد

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أنَّ الكنيسة المسيحية أن المسيح اختار الموت بإرادته لأنه الوحيد القادر على غلبه الموت، لكن هناك سببًا آخر لموت المسيح أشار إليه نص رسالة العبرانيين؛ هو أنه بقيامته يهزم إبليس مصدر كل شر وموت ويحرر البشر من قبضة الشر والشرير، لذلك فهناك سبيل للحرية.

واستكمل: «جاءت القيامة لتعطي حياة جديدة، فالقيامة حرية ورجاء، إننا نحتفل في القيامة بحب جديد ورجاء جديد وتوجهات جديدة، القيامة حرية من عبودية الخطية والتمركز حول الذات والأنانية، ودعوة إلى مراجعة الذات والعبور إلى الآخر.

يُشار إلى أنَّ عدد كبير من الشخصيات العامة حضروا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، ومنهم نيفين قباني وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة مشيرة خطاب، والدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس لجنة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وعبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب.