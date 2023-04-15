محافظ أسيوط يزور الكنيسة الإنجيلية الأولى للتهنئة بعيد القيامة المجيد

بدأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أولى زيارته للكنائس للتهنئة بعيد القيامة المجيد وذلك بزيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى بمنطقة كوم عباس بحي غرب مدينة أسيوط، وذلك على رأس وفد من قيادات المجلس التنفيذي للمحافظة.

الكنيسة الانجيلية الأولى

وكان في استقبال المحافظ القس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى، والشيخ صموئيل باقي صدقة عضو المجلس الملي الإنجيلي العام، وأعضاء المجلس، وقدم محافظ أسيوط التهنئة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد، مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم تأكيدًا لروح الوطنية والتسامح التي يتميز بها الشعب المصري.

أبناء الوطن الواحد

وأكد اللواء عصام سعد على روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد، فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام، لافتًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تسمح بوجود أي تفرقة على عرق أو جنس أو دين.

وفي كلمته قال القس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجلية الأولى، «أهنئكم جميعا بقرب حلول عيد الفطر المبارك، فهذه الأيام كلها أعياد دينية ووطنية وقومية»، كما أود أن أتقدم بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس كل المصريين والذي لايفرق قولا وفعلا بين مسلم ومسيحي، ودائما ما ينادي بدولة المواطنة.