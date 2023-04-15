كل ما تريد معرفته عن «سبت النور».. آخر أيام أسبوع الآلام

يحتفل المسيحيون حول العالم، اليوم، بـ«سبت النور»، الذي يشهد خروج النور المقدس من قبر السيد المسيح بكنيسة القيامة بالقدس، لتحتفل الطوائف المسيحية مساء اليوم بعيد القيامة المجيد، وتبدأ بعد ذلك فترة الخماسين التي تستمر خلالها أفراح القيامة حتى عيد الخمسين «عيد حلول الروح القدس»، وبحسب الكنيسة لا صوم خلالها ولا حزن ولا بكاء.

أبرز المعلومات عن «سبت النور»

ونستعرض لكم خلال السطور التالية أبرز 6 معلومات عن «سبت النور»:

- يعد آخر أيام أسبوع الآلام حيث تحتفل الكنيسة في اليوم التالي بعيد القيامة المجيد.

- تحتفل به الكنيسة من ليلة الجمعة العظيمة فيما يعرف بـ«ليلة أبو غلامسيس» وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

- بحسب الكنيسة يضيء مطران أورشليم حزمة شموع مكونة من 33 شمعة رمزاً لعمر السيد المسيح على الأرض.

نور لا يحرق لمدة 33 دقيقة

- يضيء النور المقدس في يوم سبت النور علامة على قيامة السيد المسيح من الأموات، بحسب الاعتقاد المسيحي.

- يستمر النور المقدس لمدة 33 دقيقة رمزا للأيام التى قضاها السيد المسيح على الأرض.

- يكون هذا النور المقدس ذا لون أزرق ثم يتغير إلى عدة ألوان.

- تجمع طقوس الكنيسة في سبت النور بين الألحان الحزينة وألحان الفرح احتفالاً بعيد القيامة في اليوم التالي.