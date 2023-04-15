فرص عمل للشباب في محافظتين.. اعرف طرق التقديم والمواعيد

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر عدد من فرص العمل للشباب بمميزات متعددة، وأوضحت في بيان لها كيفية التقديم على الوظائف المتاحة في المحافظات.

وكشفت القوى العاملة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن توافر 90 فرصة عمل بفروع شركة أمان لتمويل المشروعات بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية للعمل بوظيفة أخصائي مسؤول ائتمان، ومسؤول مبيعات، للشباب من الجنسين.

فرص عمل في المحافظات

ويبدأ الراتب وفق ما أعلنت القوى العاملة من 3000 جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والبدلات، وتمكن تلك الوظائف المتقدمين من الحصول على تأمين صحي واجتماعي وتأمين على الحياة.

كيفية التقديم على الوظائف

تعقد المقابلات الشخصية بمقرات تلك الشركة في المحافظتين.

وأوضحت هبة أحمد المدير العام للإدارة العامة للتشغيل، أنه تم التنسيق مع شركة أمان لتمويل المشروعات لتوفير تلك الفرص للشباب من أبناء محافظتي الإسماعيلية والشرقية، إذ جرى توفير 40 فرصة عمل على وظيفة مسؤول ائتمان و10 مسؤولين مبيعات بفرع الشركة في الإسماعيلية، و40 فرصة بفرع الشركة الموجود بمحافظة الشرقية للعمل في وظيفة مسؤول ائتمان.

ويتم قبول المتقدمين من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة من سن 35 سنة ويشترط الخبرة في تلك المجالات.

وتم التوافق مع الشركة على توفير برامج تدريبية للشباب المتقدمين للحصول على الفرص المتاحة، معتمدة من أمان أكاديمي والغرف التجارية الأمريكية تؤهلهم للعمل.

ومن المقرر وفق المعلن عنه أن يتم عقد المقابلات الشخصية مع الراغبين يوم الثلاثاء المقبل من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا بفرع الشركة الموجود في الإسماعيلية وعنوانه: 30 شارع نجيب محفوظ أ ويوم الأربعاء 19 أبريل بفرع الشركة الموجود بالشرقية وعنوانه: الزقازيق - القومية شارع طلبة عويضة أعلى نورماندي للاحذية.