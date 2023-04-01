«الشباب والرياضة» تعلن عن فرص عمل للإناث فقط.. اعرفي الشروط وكيفية التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تفاصيل اليوم التوظيفي وفرص العمل المتاحة للإناث فقط، التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل يوم توظيفي للإناث فقط

ويعقد اليوم التوظيفي المفتوح لمؤسسة التضامن يوم الثلاثاء الموافق 4 إبريل الجاري من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءا على الوظائف التالية:

1- منسقة ميدانية

شروط التقديم على اليوم التوظيفي

1- يقبل إناث فقط

2- أن يكون لديها القدرة علي العمل الميداني

3- الحصول على مؤهل متوسط علي الأقل

4- القدرة علي اقناع الآخرين

مميزات الوظيفة

مرتبات ثابته بالإضافة إلى الحوافز

تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين

يوجد فرص للترقي

موعد ومكان التنفيذ

فرع مطوبس: بمقر المؤسسة ش طريق المستشفى أمام مدرسة التجارة عمارة الدكتور سليمان بجوار البنك الزراعي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا

كيفية التقديم على الوظائف

على الراغبين في التقديم وحضور اليوم التوظيفي المفتوح يرجى ملئ الاستمارة و الحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد من خلال الضغط هـــنا كما يمكن التقديم من خلال منصة توظيف مصر.