دورات تدريبية من «المصري الألماني» للتأهيل الوظيفي.. للباحثين عن فرص عمل

دورات تدريبية مجانية، يعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، من حين لآخر لشباب المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة، منشورا جاء فيه: «جهز لفرص العمل في رمضان بإنك تعرف إيه المنصات اللي تدور عليها على شغل مناسب وازاي تكتب CV وCover letter صح من غير أي أخطاء وتعمل ازاي حساب على linkedin، وكمان اتعلم ازاي تجهز للإنترفيو وتجاوب على أشهر الأسئلة اللي بتتسأل وممكن تترفض بسببها».

وأضاف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، أن تدريب التأهيل الوظيفي خلال شهر رمضان متاح له ميعادين مختلفين وسيكون «أون لاين»، خلال الفترة من يوم 9 أبريل حتى 12 أبريل الجاري، من الساعة 11 صباحًا إلى 3 عصرًا، أو خلال الفترة من يوم 14 أبريل حتى 18 أبريل من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 5 مساء.

ويذكر أنّ هذا التدريب يأتي استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين».