رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

دورات تدريبية من «المصري الألماني» للتأهيل الوظيفي.. للباحثين عن فرص عمل

كتب:

منة عبده
11:27 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
السفيرة سها جندي - وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي - وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج

دورات تدريبية مجانية، يعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، من حين لآخر لشباب المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة، منشورا جاء فيه: «جهز لفرص العمل في رمضان بإنك تعرف إيه المنصات اللي تدور عليها على شغل مناسب وازاي تكتب CV وCover letter صح من غير أي أخطاء وتعمل ازاي حساب على linkedin، وكمان اتعلم ازاي تجهز للإنترفيو وتجاوب على أشهر الأسئلة اللي بتتسأل وممكن تترفض بسببها». 

وأضاف المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، أن تدريب التأهيل الوظيفي خلال شهر رمضان متاح له ميعادين مختلفين وسيكون «أون لاين»، خلال الفترة من يوم 9 أبريل حتى 12 أبريل الجاري، من الساعة 11 صباحًا إلى 3 عصرًا، أو خلال الفترة من يوم 14 أبريل حتى 18 أبريل من الساعة 1 ظهرًا إلى الساعة 5 مساء. 

ويذكر أنّ هذا التدريب يأتي استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين».      

اقرأ المزيد:

«الهجرة» تكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

مسلسل حضرة العمدة الحلقة8.. ماذا ستفعل روبي لمواجهة الهجرة غير الشرعية؟

مسلسل حضرة العمدة.. «صفية تخطط لمواجهة الهجرة غير الشرعية»

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 7.. أحمد رزق يتحدى روبي في أزمة الهجرة غير الشرعية

«سوناك» يواجه معركة قانونية من سكان «إسيكس» بسبب تسكين طالبي الهجرة

إشادة بالحلقة الـ5 لمسلسل حضرة العمدة.. سلط الضوء على خطورة الهجرة غير الشرعية

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 6.. أحمد رزق يتناول أزمة الهجرة غير الشرعية
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.