تعرض طائرة سعودية لحادث في مطار الخرطوم ووقف الرحلات الجوية

كشفت الخطوط السعودية، تفاصيل ما حدث لطائرة تابعة لها في مطار الخرطوم الدولي بالسودان، اليوم السبت.

وذكرت الخطوط السعودية، في بيان إعلامي: «توضح الخطوط السعودية أن طائرتها من طراز إيرباص A330 بالرحلة رقم SV458، تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي بدولة السودان».

تعليق الرحلات من وإلى السودان

وأوضحت أن الحادث حصل «قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في تمام الساعة 7:30 بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 أبريل».

وأضافت: «على الفور، استجاب فريق الطوارئ لدى السعودية حيث تم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر».

وتابعت: «كما تعمل فرق العمل جنبا إلى جنب مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الحادث».