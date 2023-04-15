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البحرين تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات في السودان وتدعو للحوار

كتب:

أ ش أ
06:00 م | السبت 15 أبريل 2023
الخرطوم

الخرطوم

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن قلقها وأسفها للمواجهات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانعكاساتها الخطيرة على أمن وسلامة المواطنين السودانيين.

خارجية البحرين تدعو الفرقاء السودانيين بتغليب الحكمة

ودعت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، الفرقاء السودانيين إلى تغليب الحكمة والعقل، ووقف الاشتباكات المسلحة وعدم التصعيد منعا لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حلول سياسية تحفظ أمن السودان واستقراره وتحمي مصالح الشعب السوداني الشقيق.

خارجية البحرين تدعم جمهورية السودان

وأكدت الخارجية البحرينية موقف البلاد الداعم لـ جمهورية السودان، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق للسلام والنماء والازدهار.

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