المغرب يناشد مواطنيه في السودان عدم مغادرة منازلهم وتوخي الحذر

ناشدت سفارة المغرب في السودان، أفراد الجالية المغربية المقيمة هناك عدم مغادرة المنازل فى الوقت الراهن، وتوخي الحيطة والحذر، واجتناب التواجد بالمناطق التي تشهد أي نوع من أنواع الاشتباكات، والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن السلطات السودانية المختصة وعدم مخالفتها، وذلك على خلفية اندلاع اشتباكات مسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

سفارة المغرب بالسودان

وأشارت سفارة المغرب في العاصمة السودانية الخرطوم، في بيان، اليوم السبت، إلى الأرقام التي وضعتها لتواصل المواطنين المغاربة المتواجدين في السودان معها وتقديم كافة الخدمات الضرورية.

دعوة مواطني المغرب لتأجيل السفر إلى السودان

ودعا البيان كافة المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى السودان إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.