الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قادة الجانبين في السودان إلى وقف الأعمال العدائية على الفور، واستعادة الهدوء وبدء الحوار لحل الأزمة الراهنة.

وقال جوتيريش في بيان نسب إلى المتحدث باسمه، اليوم، إن أي تصعيد آخر للقتال سيخلف أثرا كارثيا على المدنيين وسيفاقم الوضع الإنساني الصعب في السودان، ودعا الأمين العام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في المنطقة إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام يتواصل مع قادة المنطقة مجددا، ويطالب بالتزام الأمم المتحدة بدعم شعب السودان في جهوده لاستعادة الانتقال الديمقراطي وتحقيق تطلعاته لبناء مستقبل سلمي وآمن.

وفي تغريدة له على موقع تويتر، أعرب مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية عن القلق البالغ بشأن التطورات الأخيرة في السودان، وقال إن ما يقرب من 16 مليون شخص أي ثلث عدد السكان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وحذر من أن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى تدهور الوضع.