جهات حكومية أعلنت صرف منح للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك

وافقت جهات حكومية على صرف منح ومكافآت مالية، بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023، كما اعتادت العديد من القطاعات الحكومية والهيئات الإدارية، والهيئات ذات الكادر الخاص، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص.

وتأتي منحة عيد الفطر في صورة مكافآت مالية، بمرتب شهر من أساسي الموظف، وهيئات أخرى تعتمدها بنصف شهر، وجهات عديدة اعتادت أن تكون على شكل منحة أو هدية على العيد، ويرصد «الوطن»، هذه الجهات التي أعلنت صرف منح للعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023، على النحو الآتي:

وزارة النقل

قررت وزارة النقل صرف منحة عيد الفطر المبارك، للعاملين بالهيئة القومية للسكة الحديد، بمباغ قدره 750 جنيهًا، وشمل مبلغ المنحة لكافة العاملين بالسكة الحديد 30.653 مليون جنيه تقريبًا.

وزارة الكهرباء

وافق مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء، على صرف منحة العيد بمبلغ قدره 1200 جنيه، بزيادة 200 جنيه عن العام الماضي، وأن بدء الصرف كان بداية من شهر أبريل، بالإضافة إلى صرف علاوة دورية 12% للعاملين بقطاع الكهرباء، للعام المالي 2023/2024، تقديرًا لجهود العاملين بالقطاع خلال الفترة الماضية.

وزارة الأوقاف

قالت وزارة الأوقاف إنه تم صرف المنحة بداية من شهر رمضان الكريم، بمكافأة تصل إلى 800 جنيه للعاملين في الديوان العام والمديريات.

الأزهر

اعتاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف منح للعاملين بقطاع الأزهر الشريف في المناسبات الدينية وعلى رأسها الأعياد، بمكافأة تتراوح من 700 إلى 1500 جنيه.