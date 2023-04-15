ماذا ينتظر المصريين بعد عيد الفطر المبارك؟.. إليك أبرز القرارات

يتساءل الكثير من المصريين، عما ينتظرهم في فترة ما بعد عيد الفطر المبارك لعام 2023، بشأن ما يتعلق بحياتهم وأمورها، من أشياء وأمور عديدة تتعلق بمستوى معيشتهم، لذا تستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، إجابة عما ما ينتظر المصريون بعد عيد الفطر المبارك.

طرح وحدات سكنية بعد عيد الفطر

كشف اللواء وليد فاروق سعيد البارودي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في مؤتمر صحفي بمحرري الإسكان في الصحف والمواقع المصرية، عن طرح شقق سكنية جديدة بتكلفة مالية قليلة جدًا، بعد عيد الفطر مباشرةً، في أفضل مناطق محافظة القاهرة، ولفيف من المحافظات المختلفة، مؤكدًا وجود عمليات تسهيلية في الدفع والسداد، وأن الوحدات ستكون بأسعار تنافسية.

المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطانات «الرئة والقولون والبروستاتا وعنق الرحم»

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الدولة لشؤون الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي بمحرري الصحة في الصحف والمواقع المختلفة، عن استعداد الوزارة للبدء في المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان الرئة وعنق الرحم والبروستاتا والقولون.

وصرح الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الرئاسية، بأن البدء في المبادرة الرئاسية للكشف عن السرطانات التي ذُكرت، سيكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023، أي في مطلع شهر مايو المقبل، كحد أقصى.

إجازة عيد العمال 2023

تأتي إجازة عيد العمال، بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك، بأيام قليلة، فهي المقرر لها في الطبيعي يوم 1 من شهر مايو، وذلك سيكون يوم الإثنين، وهي إجازة رسمية، ولكن من الممكن ترحيلها ليوم الخميس بعد صدور القرار من رئاسة مجلس الوزراء.