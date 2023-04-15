طقس أول أيام عيد الفطر المبارك في المحافظات.. «هنلبس صيفي ولا شتوي»

نوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلى طقس أول أيام عيد الفطر المبارك، وأجابت علي ملايين التساؤلات من قبل المواطنين خلال عطلة أول يوم من أيام عيد الفطر، وذلك عن نوعية الملابس التي يرتديها المعيدون في شتي ربوع محافظات مصر، بالوجهين البحري والقبلي، «هنلبس صيفي ولا شتوي»، في ظل التقلبات المناخية غير المستقرة لهطول الأمطار، وهبوب الرياح العاصفة، وموجة البرد والصقيع.

طقس أول أيام عيد الفطر المبارك في محافظات مصر

وأشار البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن أول يوم من أيام عيد الفطر، والمحدد له طبقاً عن ما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد صلاة عيد الفطر المبارك، يوم الجمعة المقبل 21 من شهر أبريل، أنه يسود طقس مائل للبرودة في الساعات الأولي من الصباح، مع نشاط الرياح، علي محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وجنوب القاهرة الكبرى، وشمال العيد، ومدن القناة، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد.

ملابس متوسطة في أول أيام عيد الفطر المبارك

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتداء المعيدون في أول يوم من أيام عيد الفطر ملابس خفيفة بل يجب ارتداء ملابس تتناسب مع فصل تقلبات فصل الخريف ملابس متوسطة دون أن تكون خفيفة أو ثقيلة، وذلك حرصاً علي عدم إصابتهم بالبرد جراء حالة الطقس غير المستقر، على أغلب محافظات مصر.