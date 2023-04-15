مواعيد القطارات في عيد الفطر المبارك 2023

أيام قليله تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، وسيكون هناك إقبالًا كبيرًا على حجز تذاكر القطارات وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية مواعيد وقواعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023.

وأوضحت هيئة السكة الحديد في تقرير لها قواعد حجز تذاكر القطارات الإضافية في عيد الفطر المبارك، موضحة أن القطارات الإضافية تعمل في الفترة من الأحد 16 أبريل الجاري حتى 29 من نفس الشهر.

قواعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر

ووفقاً لبيان الهيئة فتضمنت قواعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2023، 3 قواعد، وجاءت كالتالي:

- الحجز قبل السفر بـ 24 ساعة.

- يتم صرف 4 تذاكر فقط من الشباك المخصص لصرف التذاكر بموجب الرقم القومي للفرد.

- وقف حجز المجموعات خلال فترة العيد.

استعدادات هيئة السكة الحديد لعيد الفطر المبارك 2023

ـ رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك.

- اتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين.

- تواجد قيادات هيئة السكة الحديد لمتابعة التشغيل.

- الاشراف على غرفة العمليات؛ لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر المبارك 2023

أما عن عن مواعيد القطارات الإضافية في عيد الفطر المبارك 2023، أكدت الهيئة في تقرير لها، أنه يتم تشغيل القطار رقم 2202 على خط «القاهرة / أسوان»، حيث ينطلق من محطة القاهرة الساعة 15:15 يومياً اعتباراً من يوم 16 أبريل حتى يوم 28 أبريل، وتشغيل القطار رقم 2203 على خط «أسوان / القاهرة»، اعتبارًا من يوم 28 أبريل حتى 29 من نفس الشهر، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 15:00 يومياً.

بالإضافة إلى تشغيل القطار رقم 2204 على خط «القاهرة / أسوان»، بداية من يوم 17 أبريل حتى 29 من نفس الشهر، وتشغيل القطار رقم 2205 على خط «أسوان / القاهرة»، في الفترة من 17 أبريل حتى يوم 29 من نفس الشهر.

- زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

- تشديد الرقابة على منافذ بيع التذاكر داخل صالات الحجز.

- التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة.

- منع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد.