مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24.. صالح يتعرض للتعذيب على يد قوات الاحتلال البريطاني  

من المتوقع أن تشهد أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24 بطولة أمير كرارة، والذي يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، أن يحكي «صالح» لأخيه «طه القماش» ما عاناه في ظل الأسر من قوات الاحتلال الإنجليزي، وتعرضه للظلم، وكرهه لهم، كما ينفعل عندما يرى ضابطًا إنجليزيًا يضرب مواطنًا مصريًا في سوق الكانتو، لكن طه يطالبه بالهدوء.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24

وأثناء فترة الاحتلال البريطاني لمصر طال التعذيب المصريين، وكانت سلطة الاحتلال لا تتورع في اعتقال الناس لمجرد الشبهة أو الوشاية الكاذبة حتى ضاقت بهم المعتقلات والسجون، ويؤكد المؤرخون أن ما دفعته مصر من جراء الاحتلال البريطاني كان باهظًا، تعذيب دون إصغاء لشكاوي الضحايا وحقوقهم الإنسانية.

وفي أحد مشاهد المسلسل، ظهرت صورة على مكتب أحمد صلاح السعدني، لكتاب «إفريقيا يُراد لهَا أن تموت جُوعًا»، تأليف دكتور جمال عبد الهادي محمد مسعود والدكتورة وفاء محمد رفعت جمعة، والذي أظهر الأحكام العرفية التي كان أعلنها الاحتلال خلال فترة وجوده في مصر، بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، - وهى فترة قريبة من الفترة التي تدور فيها أحداث مسلسل سوق الكانتو- كنت تعكيه الحق في الرقابة على الصحف، واعتقال عدد كبير من المصريين ووضعهم في السجون، جون تحقيق أو محاكمة، كما أساء جنود الاحتلال البريطاني معاملة المصريين، ولم يكتفى الاحتلال بذلك، بل جند مليونا من العمال والفلاحين وسخرهم في ظروف بالغة السوء، وكانوا يؤخذون قسرا، ويربطون بالحبال ويساقون كالأغنام، وينقلون في مركبات الحيوانات، ومات الكثيرون منهم جوعا، وعاد من تبقى منهم ليقصوا رواياتهم عن القسوة التي عوملوا بها، ويثيروا الجماهير ضد مظالم واستعباد الإنجليز للمصريين.

سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل «سوق الكانتو» في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.