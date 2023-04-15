تطلع الجمهور المصري إلى معرفة موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم السبت خاصة بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، حيث فوجئ طه القماش الذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة أن شقيقته تحصل على أموال من عمه، في الوقت الذي بدأ فيه أن يحقق حلمه بإنشاء مصنع للملابس الجاهزة.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم السبت

أما عن موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم السبت فالإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it، بينما العرض الأول يُذاع يوميا الساعة 9 مساء.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم السبت

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.