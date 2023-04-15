يبحث الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم السبت، لأن الحلقة الماضية شهدت أحداثًا جديدة حيث أصيب طه القماش، بصدمة بعد إخبار عمه له، بأن عائشة شقيقته حصلت منه على أموال.

وبدأ طه في تحقيق حلمه بانشاء مصنع للملابس وبدأ بالفعل في تحقيق هذا الحلم، وعاتب طه شقيقته عائشة، قائلا: «إنتى عايزة إيه، أنا قصرت معاكى عشان تصغرينى قدام الخلق وتخلى عنينا فى الأرض، أنا عملت كل ده عشان مانمدش إدينا لحد، الرجالة اللى بتجيب الحق، مش رايحة تمدى إيدك للراجل اللى طردنا وييجى يعايرنا».

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم السبت

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم السبت ويُذاع يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم السبت

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم السبت من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.