مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23.. طه القماش يبدأ تحقيق حلمه

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23 أحداثًا جديدة، إذ استعد طه القماش، للبدء في تحقيق حلمه بعمل ورشة للملابس، وأصيب بصدمة بعد علمه بأن عائشة شقيقته حصلت من عمه على أموال، وعاتبها، قائلًا: «انتى عايزة إيه، أنا قصرت معاكى عشان تصغرينى قدام الخلق وتخلى عنينا في الأرض، أنا عملت كل ده عشان منمدش إيدينا لحد، الرجالة اللى بتجيب الحق، مش رايحة تمدى إيدك للراجل اللى طردنا وييجى يعايرنا».

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23 يُذاع يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 23 من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.