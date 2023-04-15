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سلطنة عمان تحث الأطراف السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

كتب:

أ ش أ
09:12 م | السبت 15 أبريل 2023
السودان- أرشيفية

السودان- أرشيفية

حثت وزارة الخارجية العمانية، جميع الأطراف السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب لغة الحوار بينها للتوصل إلى الوفاق السياسي المنشود؛ حمايةً للأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق وتحقيقًا لتطلعاته في الأمن والاستقرار.

عمان تتابع بقلق تطورات الوضع بالسودان

وقالت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم السبت، إنها تتابع، بقلق بالغ، تطورات الوضع في جمهورية السودان الشقيقة على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.

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بقلم أ ش أ