إصابة عامل وطفليه في انقلاب تروسيكل بالبحيرة

أصيب عامل ونجلاه بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق محرز بنطاق دائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب تروسيكل في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق محرز بنطاق دائرة شرطة المركز مما أسفر عن إصابة عامل وطفليه، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى حوش عيسى العام وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «عصام س .ص»، 40 سنة، مقيم حوش عيسي، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، وطفليه «معاذ»، 10 سنوات، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، و «منة»، 12 سنة، مصابة بجرح قطعي بالساق الأيسر.

ونقل المصابون إلى مستشفى حوش عيسى العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.