منسق السياسات الخارجية الأوروبية يدعو جميع القوى في السودان لوقف العنف

دعا منسق السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم، جميع القوى في السودان إلى وقف العنف على الفور، وذلك عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم.

الوضع في السودان

ووصف بوريل في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» نقلتها شبكة «سي.إن.إن.» الأمريكية، الوضع في السودان بأنه مقلق، مشيرا إلى أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، وحماية المواطنين تعد من الأولويات.