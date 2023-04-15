رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

وزير خارجية بريطانيا يدعو لوقف فوري للعنف في السودان

كتب:

أ ش أ
08:16 م | السبت 15 أبريل 2023
وزارة الخارجية البريطانية

وزارة الخارجية البريطانية

دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم السبت إلى وقف فوري لأعمال العنف في السودان، وذلك عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم.

وقال كليفرلي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» نقلتها قناة «سكاي نيوز» البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن «المملكة المتحدة تدعو القيادة السودانية لبذل قصارى جهدها من أجل كبح جماح قواتها ووقف التصعيد لمنع إراقة المزيد من الدماء.. إن العمل العسكري لن يؤدي إلى حل لهذا الوضع».

اقرأ المزيد:

«الهجرة» تتابع أوضاع الجالية المصرية والطلاب في السودان

المغرب يناشد مواطنيه في السودان عدم مغادرة منازلهم وتوخي الحذر

البحرين تعرب عن قلقها إزاء الاشتباكات في السودان وتدعو للحوار

تونس تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الأمنية في السودان

الجزائر تتابع بقلق تطورات الأوضاع في السودان وتدعو إلى تغليب لغة الحوار
بقلم أ ش أ