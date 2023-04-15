وزير خارجية بريطانيا يدعو لوقف فوري للعنف في السودان

دعا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم السبت إلى وقف فوري لأعمال العنف في السودان، وذلك عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم.

وقال كليفرلي - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» نقلتها قناة «سكاي نيوز» البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن «المملكة المتحدة تدعو القيادة السودانية لبذل قصارى جهدها من أجل كبح جماح قواتها ووقف التصعيد لمنع إراقة المزيد من الدماء.. إن العمل العسكري لن يؤدي إلى حل لهذا الوضع».