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تفاصيل قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية برئاسة البابا تواضروس

كتب:

منى السعيد
09:25 م | السبت 15 أبريل 2023
قداس عيد القيامة

قداس عيد القيامة

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد - الذي بدء منذ قليل- بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

بدء قداس عيد القيامة

وبدأت طقوس عيد القيامة بقيام البابا تواضروس بـ«رشومات الحمل» من خلال قراءة أجزاء من الإنجيل باللغة القبطية والعربية، والتي تدعو لتمجيد اسم الله، فيما ردد من وراءه الشمامسة والخدام.ثم بدء البابا في ترديد صلاة الشكر، والتي رددها من بعده الأساقفة والشمامسة والشعب.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت بعيد القيامة المجيد والذي يعد من أهم الأعياد السيادية الكبرى في المسيحية، وسط حضور عدد كبير من شعب الكنيسة، والشخصيات الهامة والمسؤولة.

 

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