محافظ الإسماعيلية في احتفال عيد القيامة: المصريون نسيج واحد 

هنأ اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، أقباط محافظة الإسماعيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، في زيارة لكنائس الإسماعيلية لتقديم التهنئة.

المصريين جميعًا يحتفلون بالأعياد

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية خلال كلمته إن المصريين دائمًا ما يثبتوا أنهم نسيج واحد خاصة في الأعياد، مشيرًا إلى أن المصريين جميعًا يحتفلون بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي، موجهًا التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعًا بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقُرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال «بشارة»، نتمنى أن تكون أيام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بشارة يتفقد الكنائس

وتفقد محافظ الإسماعيلية برفقته الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظ بعض كنائس المحافظة.

واستهل محافظ الإسماعيلية ومرافقوه جولتهم، بزيارة كنيسة الأنبا بيشوي «مطرانية الأقباط الأرثوذوكس»، بحي ثالث الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد، مقدمًا التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا سارافيم مطران الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية وتوابعها.

كما تفقد زيارة كاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك «الكنيسة الفرنساوي»، بشارع عرابي بحي أول مدينة الإسماعيلية، مقدمًا التهنئة بعيد القيامة المجيد للأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي للأقباط الكاثوليك بالإسماعيلية وتوابعها.

واختتم محافظ الإسماعيلية جولته، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بحي أول الإسماعيلية بشارع أم كلثوم، مقدمًا التهنئة للدكتور أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وتوابعه بمناسبة عيد القيامة المجيد.