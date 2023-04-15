بطريرك الروم الأرثوذكس يدعو لـ«الأخوة والتسامح والتعايش» في عيد القيامة

حصلت «الوطن» على كلمة البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس للإسكندرية وسائر أفريقيا، التي من المقرر أن يلقيها صباح الغد في قداس عيد القيامة المجيد، الذي يترأسه في كاتدرائية البشارة بمحافظة الإسكندرية.

كلمة البابا ثيودروس الثاني بمناسبة عيد القيامة

وقال البطريرك في كلمته، إنه على الرغم من حقيقة أن الناس يولدون بعقل إلا أنه غالبا ما يحدث أنهم لا يستخدمون هدية الخالق هذه لتكوين أخلاقيات الأخوة والتسامح والتعايش، قائلا: «إن الأرض كلها مليئة بالمجتمعات التي تعتمد بالاسم فقط على مبدأ المساواة. لكن في الواقع فإن الحقوق الغير قابلة للتصرف والتدخل البشري، مثل الحياة والحرية والسعي من أجل السعادة من خلال التعليم والعمل ليست محمية بشكل فعال. بل غالباً ما يتم إلغاء التعاون العالمي لحل المشكلات الدولية ذات الطبيعة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإنسانية من الناحية العملية ويسمح بانتهاك الحقوق العالمية مثل الكرامة والسلام وحتى حماية البنية الإنسانية والبيئة الطبيعية».

بطريرك الروم الأرثوذكس: يجب أن ندرك ونحترم العلاقة بيننا وبين بعضنا البعض

وأضاف بطريرك الروم الأرثوذكس: «في الواقع الحديث الذي يشبه لوحة متعددة الثقافات هناك حاجة وضرورة ملحة إلى استخلاص استنتاجات مفيدة من الماضي، عندما أدى التمسك بالتفوق الثقافي واحتكار الحقيقة إلى الاضطهاد والصراع. ومع ذلك دعونا لا ننسى أن الحضارات البشرية في الماضي استفادت بشكل كبير من تأثيرها على بعضها البعض. بالتأكيد ليس مطلوباً أن نلتزم جميعاً بمبدأ واحد، فالجدير بالذكر أنه سيكون هناك مجموعة متنوعة من المبادئ وقد يكون لدينا آراء مختلفة تماماً لكن لا يهم ذلك كثيراً إذا كنا نحب بعضنا البعض أو إذا امتدحنا أعمال بعضنا البعض. ما يهم حقاً هو أننا يجب أن ندرك ونحترم العلاقة بيننا وبين بعضنا البعض واعتمادنا المتبادل سواء كأشخاص أو كشعوب».