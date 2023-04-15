الأقباط يحتفلون غدا بـ عيد القيامة.. و«الأرثوذكسية»: تلقي التهاني بالقداس فقط

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، غدا الأحد، بـ عيد القيامة المجيد، أو أحد القيامة حسب الاعتقاد المسيحي.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن قصر تلقي التهاني على استقبال المهنئين خلال قداس عيد القيامة الذي من المقرر أن يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، بمشاركة شعبية ورسمية واسعة، داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

التهنئة بعيد القيامة

وأشارت الكنيسة في بيان رسمي إلى أنَّه رغم سعادتها واعتزازها بالتهنئة إلا أن هذا القرار يأتي مراعاة لصوم شهر رمضان الكريم، ولذا سيقتصر تلقي التهانئ على البرقيات والاتصالات والرسائل التليفونية، متقدمة بالشكر لمحبة ومشاعر الجميع الصادقة.

وكان البابا كعادته كل عام، يستقبل التهاني من المسئولين والشخصيات العامة داخل المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قبل أن ينطلق إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ويحرص على إقامة مأدبة إفطار في اليوم التالي الذي يوافق عيد شم النسيم، داخل دير السريان، بمشاركة عدد كبير من الأساقفة والكهنة والرهبان.

شيخ الأزهر يهنئ البابا بعيد القيامة

وتلقى البابا تواضروس الثاني، اتصالات هاتفية خلال الأيام الماضية، من عدد من المسئولين والشخصيات العامة لتقديم التهنئة بـ عيد القيامة، منهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق.

وخلال الأيام الماضية، تنقل البابا تواضروس الثاني بين أديرة وادي النطرون والإسكندرية والقاهرة، لترأس صلوات أسبوع الآلام، واحتفل الأحد الماضي بأحد الشعانين في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ثم ترأس قداس خميس العهد في دير مارمينا بكينج مريوط، قبل أن يترأس صلوات الجمعة العظيمة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.