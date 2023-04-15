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الكنيسة الأسقفية تصلي من أجل مصر والعالم

كتب:

مريم شريف
10:01 م | السبت 15 أبريل 2023
قداس عيد القيامة بالكنيسة الأسقفية

قداس عيد القيامة بالكنيسة الأسقفية

صلت الكنيسة الأسقفية من أجل مصر وحمايتها ورئيسها عبد الفتاح السيسي، كما تشفعت الكنيسة لأجل العالم المضطرب والعناية لكل دولة تمر بأزمات؛ إذ ذكرت دولة السودان أن يعطى الله الشعب حماية ضد كل شر بإرسال رجاء وسلام القيامة لقلوبهم، وذكرت الكنيسة في صلاتها الأزمة الأوكرانية وأن يزيل الله كل الخوف والألم.

وتقدمت الكنيسة بالصلاة لأجل رئيس الأساقفة وقيادته للكنيسة ومن أجل كل خدامها وقساوستها وشعبها، ومن أجل الكنائس في كل العالم.

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