بدء قداس عيد القيامة للأقباط الكاثوليك في كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر

أعلنت أجراس كاتدرائية السيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بمدينة نصر، بدء قداس عيد القيامة المجيد 2023 الذي يترأسه البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي، ولفيف من الكهنة بالكنيسة الكاثوليكية.

قداس عيد القيامة

وبدأ القداس بدخول بطريرك الكنيسة الكاثوليكية وسط موكب من الشمامسة ويتبعه عدد من الآباء بالكنيسة الكاثولكية، في أجواء من البهجة والفرحة لاستقبال ميلاد السيد المسيح، بحضور مندوب الرئيس وممثلي الكنائس.

الاحتفال بعيد القيامة

وشهد القداس، حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن الوزراء وعدد من الشخصيات العامة والمسؤولين، ورجال الدولة، وعدد من الوزراء والسفراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الكنائس، بمشاركة أبناء الكنيسة الكاثوليكية.

وكانت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، أعلنت عن ترتيبات عيد القيامة 2023، التي أشارت خلالها إلى أن القداس سيبدأ في تمام الساعة الثامنة مساءً وينتهي في تمام 10 مساءً برئاسة الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية بمصر، وذلك في كنيسة السيدة العذراء مريم بغمرة للسريان الأرثوذكس.