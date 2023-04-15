تتميز ليلة القدر بكونها ليلة مباركة، حيث أكد القرآن الكريم والسنة النبوية على ذلك، إذ إن الله عز وجل أنزل الوحي على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، لذلك فقد خصها الله بهبات ونفحات ربانية غير متاحة في أي وقت آخر من العام، ومن أشهر الأدعية، دعاء ليلة القدر للشيخ مشاري العفاسي مكتوب.

دعاء ليلة القدر للشيخ مشاري العفاسي مكتوب

يحرص المسلمون على تكرار بعض الأدعية المخصصة لليلة القدر، التي يتضرعون بها إلى الله تعالى بأن يكتبهم من العباد الفائزين ويغفر لهم ويرحمهم، ومن بين هذه الأدعية، دعاء ليلة القدر للشيخ مشاري العفاسي مكتوب، والذي يعد من الأدعية التي تؤثر على القلوب وتزيل الغشاوة التي تحجبها عن الله، فتتوجه بالخشوع والتذلل إلى الله عز وجل.

ومن بين دعاء ليلة القدر للشيخ مشاري العفاسي مكتوب، «سبحان الله العظيم سبحان الله الحليم، سبحان الله الرحمان الرحيم، سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم بها».

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ويقول الشيخ مشاري العفاسي في دعاء ليلة القدر أيضا «سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، ربنا تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد و بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطايا وأهنؤها تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد».

دعاء ليلة القدر للشيخ مشاري العفاسي مكتوب

ويذكر الشيخ مشاري العفاسي في دعائه «سبحانك وبحمدك سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة اللّهم اهدِنا فيمَن هَديْت وعافِنا فيمَن عافيْت وتَوَلَّنا فيمَن تَوَلَّيْت وبارِك لَنا فيما أَعْطَيْت وقِنا شَرَّ ما قضيت فانَك تَقضي ولا يُقضى عَليك أنَّهُ لا يَذِّلُّ مَن والَيت وَلا يَعِزُّ من عادَيت تَبارَكْتَ رَبَّنا وَتَعالَيْت».

ويختتم الشيخ مشاري العفاسي «إلهنا إلهنا إلهنا إليك نصبنا وجوهنا و مددنا أيدينا فبرحمتك استجب دعاءنا فبرحمتك استجب دعاءنا يا رب العالمين اللهم تقبل من و لا تردنا خائبين يا رجاء السائلين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمان الدنيا و الآخرة و رحيمهمااللهم نعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقوبتك و بك منك لا نحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت أنت على نفسكو صلي اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه و التابعين».